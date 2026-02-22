A pocos días del inicio del año escolar, el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ha anunciado que las clases comenzarán el miércoles 4 de marzo, mientras que el personal docente y administrativo deberá presentarse el lunes 2 de marzo. Esta decisión fue comunicada a la comunidad educativa a través de un documento firmado por el gerente educativo, Diego Benavides Bravo, y se toma en cumplimiento de una disposición del administrador provisional designado por la Superintendencia de Educación.

