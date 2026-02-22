Pancha Merino se encuentra en el centro de una controversia tras revelaciones sobre el estado de un departamento que compartió con su expareja, Andrea Marocchino, en el webshow “Modo Cahuín” de Daniella Campos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un incremento del 15% en los aranceles globales a las importaciones, tras un fallo desfavorable de la Corte Suprema sobre su política comercial.
En un emocionante encuentro de la Bundesliga, el delantero Ragnar Ache del Colonia deslumbró a los aficionados con un gol espectacular que abrió el marcador en el partido contra Hoffenheim, que finalizó en un empate 2-2.
El humorista Hans Malpartida, conocido popularmente como Miguelito, ha desmentido un rumor que lo vinculaba con un famoso comercial de los años 2000, específicamente con el personaje del osito de Ambrosoli. La controversia surgió tras una publicación en Instagram de la artista Myriam Riquelme, creadora de los muñecos de la serie “31 Minutos”, quien afirmó que Miguelito había sido el intérprete del “osito niño” en dicho comercial.
Tres delincuentes armados asaltaron un servicentro en Lota Bajo, robando un millón de pesos en efectivo. La Policía de Investigaciones investiga el caso.
El Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo, se destina a quienes recibieron el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o Maternal, o que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario hasta diciembre del año pasado. Este beneficio, que tiene un monto de $66.834, se entrega de manera automática y está diseñado para apoyar a las familias de menores ingresos en el país.
La modelo Gala Caldirola brilló en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026, donde se refirió a la salud de su ex pareja, Mauricio Pinilla.
Al mediodía del sábado 21 de febrero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales de Chile emitió un comunicado sobre el trágico incidente ocurrido en la comuna de Renca, donde una explosión dejó un saldo de cuatro víctimas fatales. La cifra de fallecidos se actualizó tras el deceso de dos mujeres que se encontraban internadas en la Mutual de Seguridad, debido a la gravedad de sus quemaduras, a pesar de los esfuerzos del personal médico.
La Municipalidad de Concepción ha confirmado el ingreso de al menos una menor de edad a una exposición de arte que contenía elementos sexuales, lo que ha generado preocupación y acciones inmediatas por parte de las autoridades locales.
A pocos días del inicio del año escolar, el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ha anunciado que las clases comenzarán el miércoles 4 de marzo, mientras que el personal docente y administrativo deberá presentarse el lunes 2 de marzo. Esta decisión fue comunicada a la comunidad educativa a través de un documento firmado por el gerente educativo, Diego Benavides Bravo, y se toma en cumplimiento de una disposición del administrador provisional designado por la Superintendencia de Educación.
