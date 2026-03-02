Roman Coins ya está disponible: el nuevo juego desarrollado por Amusnet llega en exclusiva a Betsson

Inspirado en la antigua Roma, el nuevo juego combina una propuesta visual de alto impacto con una experiencia inmersiva pensada para público adulto. Nicole “Luli” Moreno participa como rostro ancla del lanzamiento.

Betsson anunció el lanzamiento de Roman Coins, su nuevo título de slots inspirado en la antigua Roma y desarrollado por Amusnet, que se encuentra disponible en exclusiva para sus usuarios en Chile. El juego propone una experiencia centrada en el impacto visual, la ambientación y el ritmo de juego, con una estética que remite a la gloria, el desafío y la fortuna en un universo romano.

Una experiencia inmersiva inspirada en Roma

Roman Coins se suma al portafolio de la plataforma con una propuesta diseñada para quienes buscan una experiencia de entretenimiento digital moderna e inmersiva, donde la atmósfera —arte, animaciones y sonido— cumple un rol clave para reforzar la sensación de “entrada” a un mundo temático.

“Con este lanzamiento queremos acercar el universo del Antiguo Imperio Romano a nuestros usuarios a través de una propuesta visual potente, una ambientación icónica y una ejecución que se siente actual. Roman Coins refleja ese estándar y, además, nos entusiasma hacerlo junto a un desarrollador aliado como Amusnet”, comentó Cristhian Gómez, Managing Director de Mercados Emergentes para América Latina de Betsson.

Nicole “Luli” Moreno como rostro ancla del lanzamiento

Como parte de la campaña de develación, la conocida personalidad de televisión Nicole “Luli” Moreno, se transformó en una gladiadora para ser el ancla del lanzamiento. De esta manera, se busca conectar el relato del título con atributos de la disciplina, la potencia y la mentalidad competitiva, cualidades asociadas con la famosa fisicoculturista.

“Roman Coins tiene un concepto muy claro: fuerza, desafío y esa idea de ir por la gloria. Es un lenguaje que mi audiencia entiende porque habla de constancia y actitud”, apuntó Nicole Moreno.

Juego Responsable como parte del juego

En línea con ese enfoque de experiencia, Betsson es enfático en señalar que los juegos y apuestas deportivas que ofrece en sus plataformas son pensados exclusivamente para mayores de edad, característica de la que también hace parte Roman Coins.

Además, los usuarios cuentan durante todo el tiempo con herramientas de juego responsable que les permiten disfrutar de una experiencia confiable, como herramientas de autocontrol disponibles para jugar de manera informada —incluyendo límites de depósito y tiempo, pausas y autoexclusión—,mensajes y recordatorios orientados a mantener la diversión dentro de un marco seguro y el monitoreo de un equipo de Juego Responsable que presta apoyo las 24 horas del día.

Roman Coins ya puede jugarse en Betsson a través de su plataforma en línea.