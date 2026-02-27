Cambiar de trabajo será prioridad para los trabajadores en 2026

Una encuesta realizada por la consultora Robert Half con profesionales reveló que un 86% de los trabajadores piensa buscar un nuevo trabajo en 2026, dejando en evidencia que los intereses de los trabajadores jugarán un rol clave entre las tendencias del mercado laboral durante este año.El sondeo también reveló que la intención del 71% de los encuestados es cambiar de empresa, pero seguir en el mismo rubro, mientras que solo el 29% buscaría un nuevo rumbo, migrando a otra área, sector o, incluso, una nueva profesión.Los resultados reavivan el debate que se produce en torno a las expectativas de los trabajadores y las capacidades de las empresas de ofrecer alternativas al respecto. Motivos que impulsan la movilidad Entre las principales razones para el cambio, los encuestados se inclinaron por la búsqueda de mejores oportunidades de crecimiento (80%), mayor remuneración (70%), posibilidad de trabajar de forma remota o híbrida, y búsqueda de un paquete de beneficios más atractivo (50%) y el interés por nuevos desafíos (40%).Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile, recordó que los esfuerzos de las empresas deben considerar estas variables, “ya que son determinantes en un mercado muy dinámico al respecto. Los profesionales buscan proyectarse y asumir nuevos roles donde pongan a prueba sus capacidades”, sostuvo.El ejecutivo dijo, además, que “los profesionales buscan mejores salarios, pero su bienestar y apego a un trabajo es mucho más que eso. Es una suma de dinero, reconocimiento, beneficios, proyecciones y desarrollo de carrera”. ¿Cómo gestionar lo que va más allá del sueldo? Según la última edición de la Guía Salarial elaborada por Robert Half, las empresas están considerando seriamente su propuesta de valor como empleadoras. Y para quedarse con el mejor talento, deben hacer una oferta atractiva, basándose en cuatro pilares básicos:· Combinar datos de mercado con investigación interna· Ajustar beneficios a nuevas tendencias y realidades· Usar tecnología para optimizar gestión y comunicación· Generar instancias de diálogo con los empleados.