Sondeo revela rotación de talentos como una de las mayores preocupaciones de las empresas

Uno de las mayores preocupaciones para las empresas es la rotación voluntaria de trabajadores. De hecho, 8 de cada 10 organizaciones reconoce una pérdida de hasta un 10% de profesionales por esta vía, lo que genera consecuencias como una baja en la productividad, mayores costos por concepto de nuevos procesos de reclutamiento y capacitación, deterioro del clima laboral, pérdida de conocimiento y una reputación negativa que impacta sobre la atracción de nuevo talento.

En comparación con 2024, el 49% de las empresas consultadas aseguró que el volumen de rotación fue igual, según datos entregados por una encuesta realizada por la consultora Robert Half. En tanto, el 24% dijo que fue menos y el 19% que fue mayor.

“La rotación voluntaria es una de las principales preocupaciones para las empresas porque significa buscar talento y perderlo reiteradamente. Una dinámica no deseada por las empresas porque implica trastornos que generan muchos problemas”, dijo el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

¿Por qué renuncian los profesionales?

La encuesta también reveló los principales motivos de la rotación voluntaria. Y la amplia mayoría (73%) indicó que encontrar mejores oportunidades en otras empresas es la principal razón para irse voluntariamente de un trabajo. La falta de oportunidades de crecimiento en la empresa (24%), condiciones de trabajo insatisfactorias (22%) y salarios por debajo del promedio del mercado (19%) son las otras más votadas.

Al respecto, las empresas buscan revertir el problema. Entre las acciones que planean adoptar para reducir la fuga de talentos indeseada durante 2026 figuran mejoras en el ambiente laboral (38%), implementación de programas de desarrollo profesional (30%) y una oferta de beneficios más competitivos (24%).

“Conscientes de los costos operativos, monetarios y de reputación, las empresas están haciendo cada vez más esfuerzos para evitar perder talento. Además, muchos de ellos son difíciles de conseguir, por lo que ofrecer mejores salarios, pero también mayores garantías de desarrollo de carrera y beneficios forman parte de la ecuación”, concluyó Arnaes.