Pancha Merino arremete contra dueña de departamento: la acusa de agresiva y de aprovecharse de su fama

Pancha Merino se encuentra en el centro de una controversia tras revelaciones sobre el estado de un departamento que compartió con su expareja, Andrea Marocchino, en el webshow “Modo Cahuín” de Daniella Campos.

Durante el programa, Campos expuso una serie de acusaciones que rodean a la actriz y su expareja, incluyendo la falta de pago de deudas millonarias, extorsión y un deplorable estado del inmueble. Según Campos, el departamento fue dejado en condiciones insalubres, con una terraza llena de basura y un arenero de gato sucio. Además, se mencionó que más de 15 trabajadoras del hogar habían pasado por la casa, y una de ellas no recibió su salario.

La deuda mencionada se refiere a gastos comunes y atrasos en el pago del arriendo, lo que ha llevado a la dueña del inmueble a iniciar un proceso de desalojo. Campos también citó a vecinos del edificio que describieron a Merino como “conflictiva, desprolija y engreída”, y la acusaron de tener comportamientos agresivos, como golpear la puerta de un conserje y pelear a gritos con su expareja.

En respuesta a estas acusaciones, Pancha Merino fue consultada por las cámaras de Mega tras su participación en la Gala del Festival de Viña. La actriz explicó que ella y Marocchino se mudaron en días diferentes, y que había un acuerdo verbal en el que su expareja se encargaría de la limpieza del departamento. Merino también mencionó un malentendido relacionado con cheques y la garantía del arriendo, que ascendía a más de 3 millones de pesos, de los cuales solo quedaba un saldo de 150 pesos para limpieza.

Merino criticó a la dueña de la propiedad por exponer su situación y utilizar su fama para presionar por el pago de los cheques. “Ella se afirmó de mi fama para poder cobrar los cheques a Andrea”, afirmó la actriz, quien también reveló que había grabado un video dos semanas antes de dejar el departamento para documentar su estado.

La actriz continuó su defensa, alegando que la dueña había cobrado todos los cheques a fecha en una ocasión, lo que dejó la cuenta sin fondos. Merino lamentó que la propietaria se hubiera aprovechado de su nombre y la acusó de ser una “mujer desocupada” que busca dinero de su expareja.

Finalmente, Merino aseguró que la deuda fue saldada por Andrea Marocchino y que la dueña había creado un escándalo para presionar por el pago. La situación ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de la actriz.