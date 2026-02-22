Trump aumenta aranceles a importaciones al 15% tras fallo adverso de la Corte Suprema de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un incremento del 15% en los aranceles globales a las importaciones, tras un fallo desfavorable de la Corte Suprema sobre su política comercial.

La medida fue comunicada por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde indicó que el aumento de los aranceles entrará en vigor “de inmediato”. Esta decisión se basa en una legislación que permite elevar los gravámenes hasta un 15% por un período de 150 días. El fallo judicial afecta tanto a la tarifa base aplicada a productos extranjeros como a los aranceles “recíprocos” que se imponen a los socios comerciales, además de los recargos adicionales del 25% que ya se aplican a México y Canadá.

Asimismo, la nueva orden también revisará los incrementos de hasta el 50% que se han impuesto a Brasil e India. En el caso de Brasil, Trump ha relacionado esta decisión con el proceso judicial que enfrenta su aliado, el exmandatario Jair Bolsonaro. En cuanto a India, el presidente estadounidense ha mencionado la compra de crudo ruso como un factor relevante en esta revisión.

Antes de hacer oficial la nueva orden, Trump criticó abiertamente al Tribunal Supremo durante una comparecencia en la Casa Blanca, calificando el fallo como una “decisión ridícula, mal escrita y extraordinariamente antiamericana”. Esta situación marca un nuevo capítulo en la política comercial de la administración Trump, que ha estado marcada por tensiones con varios países y un enfoque agresivo hacia las importaciones.

El impacto de esta medida podría ser significativo en las relaciones comerciales de Estados Unidos, especialmente con los países mencionados, y podría generar reacciones en los mercados internacionales, así como en la economía global.