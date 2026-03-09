Encuesta revela principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres en el mercado laboral

Una encuesta realizada por Robert Half reveló que el principal obstáculo para el progreso de las mujeres en su carrera son los estigmas y sesgos ocultos. Un 55% de los votantes se inclinó por esta opción.La doble carga compuesta por el trabajo y las tareas del hogar también ocupan un lugar relevante entre los obstáculos que enfrentan las mujeres, con un 28% de las preferencias. El ascenso a cargos de gestión es apuntado por el 15%.Los datos muestran que, aunque la discusión sobre la equidad de género ha evolucionado significativamente en los últimos años, todavía existen valiosas oportunidades para seguir fortaleciendo el entorno cultural y estructural que impulsa el crecimiento de las mujeres, especialmente en su camino hacia posiciones de liderazgo.“Con las responsabilidades domésticas y de cuidado que aún recaen mayoritariamente en las mujeres, la flexibilidad es esencial para equilibrar las exigencias de su vida profesional y personal”, señaló Noémie Toureille, Head of Permanent Recruitment, Robert Half Chile. “Cuando esa flexibilidad se reduce, las organizaciones corren el riesgo de limitar las oportunidades de desarrollo y reforzar patrones de subrepresentación en los niveles superiores de liderazgo.” Un potencial que requiere superar estereotipos persistentes Los estereotipos de género persistentes continúan influyendo en las percepciones sobre el liderazgo masculino y femenino. La investigación y las observaciones del mercado sugieren que las expectativas preconcebidas pueden moldear la forma en que se evalúa el talento, generando en ocasiones supuestos sobre quién podría estar mejor preparado para determinados roles o responsabilidades. Con el tiempo, estas percepciones pueden contribuir a brechas en compensación, promociones y acceso a posiciones de liderazgo.“Las organizaciones que demuestran su compromiso con la inclusión a través de acciones concretas tienden a crear entornos de trabajo más acogedores y humanos. Una cultura organizacional saludable se asocia con un mayor nivel de compromiso, lo que contribuye a resultados positivos para el negocio”, agregó Toureille.