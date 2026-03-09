Encuesta revela principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres en el mercado laboral
Una encuesta realizada por Robert Half reveló que el principal obstáculo para el progreso de las mujeres en su carrera son los estigmas y sesgos ocultos. Un 55% de los votantes se inclinó por esta opción.La doble carga compuesta por el trabajo y las tareas del hogar también ocupan un lugar relevante entre los obstáculos que enfrentan las mujeres, con un 28% de las preferencias. El ascenso a cargos de gestión es apuntado por el 15%.Los datos muestran que, aunque la discusión sobre la equidad de género ha evolucionado significativamente en los últimos años, todavía existen valiosas oportunidades para seguir fortaleciendo el entorno cultural y estructural que impulsa el crecimiento de las mujeres, especialmente en su camino hacia posiciones de liderazgo.“Con las responsabilidades domésticas y de cuidado que aún recaen mayoritariamente en las mujeres, la flexibilidad es esencial para equilibrar las exigencias de su vida profesional y personal”, señaló Noémie Toureille, Head of Permanent Recruitment, Robert Half Chile. “Cuando esa flexibilidad se reduce, las organizaciones corren el riesgo de limitar las oportunidades de desarrollo y reforzar patrones de subrepresentación en los niveles superiores de liderazgo.”