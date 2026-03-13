Pronósticos Oscar 2026: ¿Wagner Moura, primer sudamericano en Mejor Actor?

“La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se acerca y las proyecciones anticipan una competencia estrecha en varias categorías clave.

Según estimaciones de la casa de apuestas Betsson, los pronósticos se basan en tendencias de la temporada de premios, resultados previos y comportamiento histórico de la Academia.

El análisis también abre la puerta a un posible hito regional: un actor sudamericano podría hacer historia en la categoría principal de interpretación.

Pronóstico en Mejor Actor Principal

La categoría de Mejor Actor Principal aparece como una de las más disputadas de la gala. Los cálculos de probabilidad sitúan a varios nombres fuertes del circuito de premios:

Michael B. Jordan — 52% de probabilidades.

— 52% de probabilidades. Timothée Chalamet — 46%.

— 46%. Leonardo DiCaprio — 11%.

— 11%. Wagner Moura — 6%, por su papel en Agente Secreto.

Wagner Moura, conocido globalmente por su trabajo en Narcos, llega impulsado por reconocimientos recientes como los Globos de Oro.

Si el actor brasileño lograra imponerse en la votación final, se convertiría en el primer sudamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor Principal.

Una posibilidad histórica para Sudamérica

Hasta ahora, ningún intérprete de Sudamérica ha ganado esta categoría en la historia de los premios de la Academia.

Aunque las cuotas lo sitúan detrás de los favoritos, Moura llega con un impulso importante tras la temporada de premios.

En varias ocasiones, la Academia ha favorecido narrativas simbólicas o históricas, un factor que podría influir en la decisión final de los votantes.

Otras categorías clave

Mejor Película

En la categoría principal de la noche, las probabilidades actuales se inclinan con claridad hacia una producción dominante:

Una batalla tras otra — 87.7%.

— 87.7%. Pecadores — 23.3%.

— 23.3%. Hamnet — 7.7%.

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra — 97%.

por Una batalla tras otra — 97%. Ryan Coogler — 9.1%.

— 9.1%. Chloé Zhao — 6.7%.

Mejor Actriz

Jessie Buckley por Hamnet — 97%.

por Hamnet — 97%. Rose Byrne — 5%.

— 5%. Emma Stone — 3%, ganadora previa por Pobres Criaturas.

Mejor Animación

En animación, el liderazgo parece mucho más claro:

Demon Hunters — 95% de probabilidades.

— 95% de probabilidades. Zootopia 2 — 10%.

La ceremonia de los Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.