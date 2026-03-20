Contrataciones por proyectos: una decisión estratégica

Por Caio Arnaes, Director Asociado Robert Half Chile.

En el mercado laboral de hoy, contar con el talento profesional específico es un factor estratégico fundamental. Las empresas necesitan alcanzar los más altos niveles de productividad para competir en un entorno cada vez más automatizado y digitalizado, inmersas en desafíos económicos, nuevas regulaciones y una necesidad constante de alcanzar eficiencia. Ese escenario motiva procesos de contratación más ágiles, enfocados en resolver demandas específicas, como la implementación de sistemas o proyectos con fechas muy específicas de realización.

Ante esta realidad, una opción que están usando diversas empresas es la de contratar profesionales por proyectos. Se trata de conseguir talento de alto nivel, con experiencia o capacidad para adquirirla con rapidez y que sean capaces de dar respuestas eficaces con relación a los objetivos trazados de antemano.

Según datos obtenidos recientemente por una encuesta de Robert Half, las tres principales situaciones por las cuales las empresas contratan profesionales por proyectos, de manera individual o combinada, son para el desarrollo de nuevos productos (57%), cubrir sobrecarga de trabajo (43%) y reemplazo por licencias médicas o de maternidad (29%).

Y entre los beneficios, figuran la opción más votada es la eficiencia para resolver problemas (57%), seguida por el acceso a talentos especializados (43%). El desarrollo de nuevos productos también aparece aquí, acompañado por la reducción de costos y la agilidad en la contratación (29%).

Sin importar el área de acción o su envergadura, acceder a los mejores profesionales es una decisión estratégica que ahora se vuelve mucho más accesible, gracias a las opciones que ofrece la contratación por proyectos.

Y para los profesionales también se trata de una alternativa que permite una serie de ventajas. Acceder a trabajos de calidad, bien remunerados y con altas perspectivas de desarrollo figuran entre los beneficios más vistosos. Además, de la oportunidad de ganar experiencia, incluso en áreas inexploradas anteriormente, generar una oportunidad real de demostrar valor y optar a una contratación definitiva en el corto o mediano plazo y la posibilidad de expandir las redes de contacto.

El mercado laboral está en constante evolución. Y las relaciones contractuales se ajustan a los vaivenes que eso genera, brindando oportunidades tanto para las empresas como para los profesionales.