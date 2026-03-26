Encuesta confirma el impacto del bienestar mental en el mundo laboral

La felicidad y la salud mental ya no son aspectos restringidos a la vida personal sino cuestiones significativas en el mundo laboral. De hecho, según una encuesta realizada por la consultora Robert Half, el 90% considera que el bienestar mental y emocional son factores que influyen mucho en el desempeño profesional de una persona.

Al mismo tiempo en que la mayoría de los consultados reconoce la relación entre los temas, un 59% afirma que no existe un tipo de ayuda en su lugar de trabajo para prevenir o diagnosticar temas de salud mental de sus colaboradores. Ese dato enciende una alerta importante a las empresas, que deben estar más atentas a lo que dice relación con la calidad de vida y comprender lo que está a su alcance para sanar estas cuestiones.

“Ofrecer calidad de vida significa promover productividad, compromiso y retención. Cultivar ambientes más positivos, que escuchen las demandas de las personas y valoren la fuerza laboral, se ha convertido en algo innegociable. Las culturas saludables son un factor decisivo tanto para aceptar una propuesta como para retener a colaboradores estratégicos para el negocio”, comentó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

El rol de los líderes

En otro aspecto, el 46% de los encuestados siente disposición y acceso de los líderes para ayudar si existe necesidad de orientación o apoyo para temas complejos de índole personal o laboral. Un 24% reconoció un respaldo ocasional y 23% respondió de forma negativa.

Tanto los asuntos personales como los asuntos ligados al trabajo pueden generar temas de salud mental en los trabajadores. Desde el punto de vista estratégico, las organizaciones están llamadas a fijar políticas y mecanismos de apoyo. Y en este escenario, el rol de quienes ocupan posiciones de liderazgo resulta clave. “Las relaciones que desarrollan los jefes, por ejemplo, es fundamental, ya que están en la primera línea de detección de posibles situaciones que comprometan el bienestar mental y emocional de los trabajadores”, recalcó el ejecutivo.

Importancia estratégica

La salud mental está cobrando cada vez más importancia en el mundo laboral. De ser un tema invisibilizado o postergado, ahora forma parte del debate y de las decisiones estratégicas de las organizaciones. Aunque no sean las únicas responsables por el bienestar de sus trabajadores, es fundamental que asuman su papel para generar las mejores condiciones y ambiente laboral, revisando estructuras, beneficios, cargas laborales, entre otros factores.

Proporcionar un ambiente corporativo positivo representa una condición ideal en materia de productividad, compromiso y sentimiento de pertenencia. Y para eso, “es urgente contar con ejecutivos y líderes capaces de apoyarse en políticas de cuidado de sus trabajadores y que valoren las relaciones humanas y la convivencia con sus equipos”, concluyó Arnaes.