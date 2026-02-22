Miguelito desmiente rumor: no es hijo del osito de Ambrosoli, aclara su historia

El humorista Hans Malpartida, conocido popularmente como Miguelito, ha desmentido un rumor que lo vinculaba con un famoso comercial de los años 2000, específicamente con el personaje del osito de Ambrosoli. La controversia surgió tras una publicación en Instagram de la artista Myriam Riquelme, creadora de los muñecos de la serie “31 Minutos”, quien afirmó que Miguelito había sido el intérprete del “osito niño” en dicho comercial.

Riquelme, en su post, mencionó: “Adivinen quien fue la encargada de dar vida a estos corpóreos! Un comercial muy exitoso en su momento ¿lo recuerdan?” Esta afirmación generó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a especular sobre la veracidad de la información.

Ante la controversia, Miguelito decidió aclarar la situación. En declaraciones a La Cuarta, el humorista afirmó que la información era completamente falsa, explicando: “Yo llegué a Chile en septiembre de 2006, esto es 100% falso. En esos años estaba en Perú estudiando, posiblemente aún en mi pueblo”. Con esto, el artista circense dejó claro que no tuvo relación alguna con el icónico comercial de Ambrosoli.

Tras la aclaración de Miguelito, Myriam Riquelme editó su publicación en Instagram, eliminando el comentario que vinculaba al humorista con el personaje del osito. La situación ha puesto de manifiesto la rapidez con la que los rumores pueden propagarse en las redes sociales y la importancia de verificar la información antes de compartirla.