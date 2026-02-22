Violento asalto en servicentro Shell de Lota Bajo: delincuentes armados roban $1 millón y huyen a pie

Tres delincuentes armados asaltaron un servicentro en Lota Bajo, robando un millón de pesos en efectivo. La Policía de Investigaciones investiga el caso.

El violento robo ocurrió alrededor de las 22:15 horas del pasado viernes en el servicentro Shell, situado en la intersección de Caupolicán con Serrano. Los asaltantes, que portaban pistolas y llevaban el rostro cubierto, intimidaron a los trabajadores del lugar durante un cambio de turno, lo que les permitió llevar a cabo el ilícito sin que se reportaran heridos.

Un testigo del suceso relató que los delincuentes estaban vestidos con ropas negras y actuaron con rapidez para sustraer el dinero. Tras el robo, los antisociales huyeron a pie, y su paradero actual es desconocido.

La Fiscalía de Flagrancia ha ordenado que las investigaciones sean realizadas por la Brigada de Investigadora de Robos de Concepción. El subprefecto Christian Irribarra confirmó que la PDI está trabajando activamente en la búsqueda de los responsables del asalto.