¿Cómo y quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente de forma presencial en 2026?

El Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo, se destina a quienes recibieron el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o Maternal, o que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario hasta diciembre del año pasado. Este beneficio, que tiene un monto de $66.834, se entrega de manera automática y está diseñado para apoyar a las familias de menores ingresos en el país.

El Aporte Familiar Permanente se distribuye de forma diferente según el tipo de beneficiario. Las personas que reciben asignación familiar o SUF obtienen un aporte por cada carga familiar o causante, mientras que las familias que pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o a Chile Solidario reciben un único aporte por familia.

Según información de ChileAtiende, aquellos que no son beneficiarios habituales del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán el Aporte Familiar Permanente en su Cuenta RUT vigente. Para quienes hayan recibido este beneficio en 2025 y cumplan nuevamente con los requisitos en 2026, el pago se realizará automáticamente en su cuenta, siempre que esta siga activa. Por otro lado, los beneficiarios del IPS recibirán el aporte de la misma manera que reciben otras ayudas estatales.

Para aquellos que no son beneficiarios del IPS y no cuentan con una Cuenta RUT activa, el pago se realizará de forma presencial en los lugares y horarios establecidos en el sitio web oficial del beneficio, www.aportefamiliar.cl, desde el 16 de febrero. Las personas con una Cuenta RUT inactiva también recibirán su pago de manera presencial. En este caso, deberán consultar en la página web ingresando su RUN y fecha de nacimiento para conocer la fecha y el local de pago asignado, que se publicará en las nóminas correspondientes.

Además, los beneficiarios tienen la opción de renunciar a recibir el pago en la Cuenta RUT hasta el 28 de febrero de 2026, a través de un enlace disponible en el sitio web del Aporte Familiar Permanente.