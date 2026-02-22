Gala Caldirola expresa su tristeza por el diagnóstico de cáncer de Mauricio Pinilla: «Me da mucha pena»

La modelo Gala Caldirola brilló en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026, donde se refirió a la salud de su ex pareja, Mauricio Pinilla.

Durante el evento, Gala Caldirola, quien lució un elegante vestido blanco, fue abordada por los medios sobre el reciente diagnóstico de cáncer de piel de Mauricio Pinilla. En una entrevista con Página 7, la modelo expresó su preocupación: “La verdad es que me da mucha pena. Cuando supe el tema, sobre todo del cáncer, en un momento pensé en escribirle”, comentó.

A pesar de su deseo de comunicarse con él, Gala optó por mantener cierta distancia, aunque no escatimó en enviarle palabras de apoyo. “Desde acá le mando a él, a Gisella y a toda la familia mucho apoyo porque les ha tocado duro el último tiempo”, añadió, mostrando su cariño hacia el ex futbolista.

Gala también destacó que le tiene “muchísimo cariño” a Pinilla y le deseó una pronta recuperación, lo que refleja la buena relación que ambos mantienen a pesar de su separación.

El diagnóstico de Pinilla ha generado una ola de apoyo tanto de amigos como de fanáticos, quienes han expresado su solidaridad en este difícil momento. Además, el ex futbolista enfrenta complicaciones legales, ya que ha sido declarado en quiebra y se prevé que sus bienes sean embargados en un futuro cercano.