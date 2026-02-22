Aumentan a seis las víctimas fatales tras explosión en Renca: dos mujeres fallecieron en hospital

Al mediodía del sábado 21 de febrero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales de Chile emitió un comunicado sobre el trágico incidente ocurrido en la comuna de Renca, donde una explosión dejó un saldo de cuatro víctimas fatales. La cifra de fallecidos se actualizó tras el deceso de dos mujeres que se encontraban internadas en la Mutual de Seguridad, debido a la gravedad de sus quemaduras, a pesar de los esfuerzos del personal médico.

El Ministerio de Salud, en conjunto con la Mutual de Seguridad, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, señalando: “En este momento de profundo dolor, nuestro pensamiento está con ellos”. Además, se informó que 15 personas continúan hospitalizadas, tanto en la red pública como en la privada, sin cambios en su estado desde el día anterior. De estos pacientes, 14 se encuentran en riesgo vital, mientras que dos fueron trasladados desde la Clínica Bupa y Red Salud a la Mutual y ACHS, respectivamente.

El comunicado detalla la ubicación de los pacientes que reciben atención médica:

cinco en la Mutual de Seguridad,

cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS),

tres en la Clínica Indisa,

dos en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central)

y uno en el Hospital Félix Bulnes.

Asimismo, se indicó que no se han recibido nuevos pacientes por consultas ambulatorias relacionadas con la explosión.

En cuanto a las víctimas fatales, las familias de dos de las tres personas que estaban desaparecidas confirmaron que sus cuerpos fueron identificados entre los seis fallecidos. Nicolás Soto fue identificado por su padre, quien comunicó a T13 que el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo a la familia el sábado. Los servicios fúnebres serán realizados por la funeraria Iván Martínez. Por su parte, la familia de Fabián Cavallo también confirmó la identificación de su ser querido, quien fue entregado a sus cercanos el viernes 20. Hasta el momento, la única persona que permanece desaparecida es Andrés Arroyo Montecinos.