Concepción confirma ingreso de menor a exposición con contenido sexual y cierra muestra por protección infantil

La Municipalidad de Concepción ha confirmado el ingreso de al menos una menor de edad a una exposición de arte que contenía elementos sexuales, lo que ha generado preocupación y acciones inmediatas por parte de las autoridades locales.

El hecho se produjo durante la tarde del viernes 6 de febrero, cuando se llevó a cabo la exhibición de la artista conocida como Tío Cigarro, que incluía juegos infantiles con contenido sexual. La información fue solicitada por la Defensoría de la Niñez, que requirió detalles sobre la posible presencia de menores en el evento. En respuesta, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, indicó que tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se constató que una niña, aparentemente de entre 8 y 10 años, había ingresado al recinto.

El municipio tomó conocimiento de la situación y del contenido de la exposición el martes 10 de febrero, lo que llevó a la decisión de cerrar la muestra de manera anticipada. La administración municipal destacó que la protección de la niñez y adolescencia es una prioridad, por lo que se actuó de inmediato para resguardar a los menores de posibles afectaciones a su integridad psíquica o emocional.

Además, la Municipalidad está trabajando en la identificación de la menor y sus padres para abordar la situación de manera adecuada. En este contexto, se ha instruido un sumario administrativo con el fin de determinar las responsabilidades de quienes autorizaron la exposición, dado que se constató que las obras presentaban material sexual inapropiado.

Este incidente ha suscitado un debate sobre la regulación de exposiciones artísticas y la protección de los menores en espacios públicos, resaltando la necesidad de una mayor vigilancia en eventos culturales que puedan involucrar a niños.