Colegio María Auxiliadora de Viña inicia clases en medio de litigio por arriendo y tensión en la comunidad educativa

A pocos días del inicio del año escolar, el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ha anunciado que las clases comenzarán el miércoles 4 de marzo, mientras que el personal docente y administrativo deberá presentarse el lunes 2 de marzo. Esta decisión fue comunicada a la comunidad educativa a través de un documento firmado por el gerente educativo, Diego Benavides Bravo, y se toma en cumplimiento de una disposición del administrador provisional designado por la Superintendencia de Educación.

Sin embargo, la situación del colegio se complica debido a un conflicto judicial que afecta al inmueble. En un documento presentado en el marco de un juicio de arrendamiento, la abogada de la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte ha solicitado al tribunal que ordene el lanzamiento de la fundación y de cualquier ocupante, con el apoyo de la fuerza pública, incluyendo la posibilidad de allanamientos. Esta solicitud se basa en una resolución que autoriza el lanzamiento, tras un acercamiento realizado el 9 de febrero por un receptor judicial, y se argumenta que la parte demandada se ha negado a restituir el inmueble.

Héctor Aravena, apoderado del colegio, ha expresado que el centro de padres ha intentado comunicarse sin éxito y que la comunidad se encuentra en una situación de incertidumbre, con familias que han retrasado la compra de útiles escolares y uniformes. Por su parte, Alejandra Vilches, otra apoderada, ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en la firma del comunicado y la ausencia de un plan alternativo concreto, señalando que Diego Benavides es familiar directo de la exdirectora del establecimiento, Victoria Moreno, lo que genera confusión sobre quién está tomando las decisiones.

Desde la Superintendencia de Educación se ha indicado que, aunque se designó a Teobaldo Vergara como administrador provisional, este actuará como sostenedor y estará bajo la supervisión de la autoridad solo en ese contexto, por lo que no se pronunciarán sobre el litigio civil en curso. Además, el tribunal civil de Viña del Mar ha denegado, por el momento, la intervención formal del administrador provisional en el caso relacionado con el arriendo, mientras la comunidad educativa continúa evaluando alternativas para enfrentar la situación.