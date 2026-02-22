Corte de Apelaciones ratifica rechazo a proyecto minero Dominga, reafirmando competencias del Comité de Ministros

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha ratificado el rechazo al proyecto minero portuario Dominga, confirmando la decisión del Comité de Ministros.

En una jornada decisiva, la Segunda Sala del tribunal determinó que el procedimiento que ordenaba al Comité de Ministros votar nuevamente sobre el proyecto no se ajusta a lo estipulado por la ley. La corte anuló así la resolución del Primer Tribunal Ambiental, que había dictado un fallo en febrero de 2025. Según el fallo, “de acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 del CPC, son ejecutables las sentencias definitivas e interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar en la especie, ello según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en estos antecedentes”.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que el Comité de Ministros actuó conforme a la sentencia de diciembre de 2024 y que, dentro de sus competencias, rechazó el proyecto en enero de 2025. Rojas afirmó que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental. Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025”. Además, subrayó que el Comité cumplió con el fallo del primer tribunal ambiental y que las instituciones están funcionando dentro de su ámbito de competencias.

El diputado socialista Daniel Manouchehri también se pronunció sobre la decisión, afirmando que es clara y que un tribunal no puede modificar lo resuelto por el Comité de Ministros. “Dominga está rechazada. La Corte de Apelaciones fue clara. Un tribunal no puede cambiar lo que resuelve el Comité de Ministros ni tampoco inventar fórmulas fuera de la ley, como hizo sospechosamente el Tribunal Ambiental”, declaró Manouchehri, quien además denunció la intervención de abogados vinculados a la Trama Bielorrusa en el caso.

Por su parte, la diputada y senadora electa por la Región de Atacama, Daniella Cicardini, calificó el fallo como un duro revés para el proyecto y criticó lo que consideró una maniobra judicial para imponer la iniciativa por encima de la legislación vigente. Cicardini insistió en la necesidad de investigar a fondo las denuncias sobre el papel de los abogados relacionados con la Trama Bielorrusa en este contexto, afirmando que “Dominga ha recibido un duro golpe. La Corte de Apelaciones frenó una maniobra judicial que busca empujar a la fuerza el proyecto minero por sobre nuestra legislación”.