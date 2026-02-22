Identifican cuerpos de dos desaparecidos tras explosión en Renca y confirman muertes de dos mujeres en Mutual de Seguridad

En la jornada de hoy se confirmó la muerte de dos mujeres que se encontraban en la Mutual de Seguridad tras la explosión en Renca.

Los familiares de Nicolás Soto y Fabián Carvallo, quienes habían estado desaparecidos desde la explosión de un camión de la empresa Gasco el pasado jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, han recibido la confirmación de que el Servicio Médico Legal (SML) logró identificar sus cuerpos. Según información proporcionada a T13 por allegados a las víctimas, el SML notificó oficialmente a ambas familias sobre los resultados de los peritajes forenses, lo que aclara la situación de dos de las personas que eran intensamente buscadas tras la emergencia.

El accidente, que dejó un saldo de 17 personas lesionadas y cuatro fallecidas, generó una intensa búsqueda de los desaparecidos. Inicialmente, se reportó que Nicolás Soto Fuentes, Andrés Arroyo Montecinos y Fabián Carvallo Peña figuraban como desaparecidos mientras se realizaban las labores de revisión en el lugar del siniestro. Durante la jornada, el padre de Nicolás Soto confirmó que el cuerpo de su hijo fue identificado y entregado a la familia. Por su parte, los familiares de Fabián Carvallo informaron que recibieron la notificación de identificación el viernes. El hermano de Carvallo expresó su descontento con los tiempos del proceso, señalando que “no había personal de laboratorio operativo durante los fines de semana en el SML”, lo que retrasó la identificación.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas exactas de la explosión y determinar posibles responsabilidades. Para enfrentar la emergencia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) desplegó tres brigadas, un técnico especializado, una aeronave y un camión aljibe. Además, se confirmó la muerte de dos mujeres en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, y sus familiares han agradecido las muestras de apoyo, solicitando privacidad durante este difícil proceso de duelo.