Aumento de $25 pesos en pasajes de transporte público en la región Metropolitana a partir del 22 de febrero

El Panel de Expertos del Transporte Público de Chile ha anunciado un incremento de $25 pesos en las tarifas de Metro, buses Red y Tren NOS-Estación Central, que comenzará a regir a partir de las 00:00 horas del domingo 22 de febrero. Con esta modificación, el costo del pasaje adulto se establecerá en $795 pesos, mientras que en horario punta alcanzará los $895 pesos.

Este aumento también impactará las tarifas para adultos mayores y escolares, que se fijarán en $390 y $260 pesos, respectivamente. Además, el Monto Máximo Mensual del sistema Dale QR se establecerá en $42.000 al mes. Según el Panel de Expertos, la decisión de aumentar las tarifas se debe a factores como el crecimiento de la inflación en 2025, el promedio del dólar y el incremento en el costo de la mano de obra.

El aumento de tarifas se produce tras un periodo de congelamiento que se extendió desde 2019 hasta 2023, en respuesta a las protestas que precedieron al estallido social, lo que ha generado una disminución en los ingresos del sistema de transporte público. Esta situación ha generado descontento entre los usuarios, quienes han expresado su preocupación por el impacto de este aumento en sus presupuestos familiares, argumentando que no se ajusta a sus ingresos y anticipando que las tarifas seguirán aumentando en el futuro.

Este será el séptimo aumento en las tarifas del transporte público durante el gobierno de Gabriel Boric, acumulando un incremento total de 95 pesos desde el inicio de su administración. El diputado Jaime Mulet, de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, ha señalado que este aumento representa un desafío para el mandato del presidente electo José Antonio Kast, especialmente en lo que respecta a la evasión del pago en los servicios de transporte.

El académico Franco Basso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ha advertido que podrían producirse alzas adicionales de hasta 50 pesos debido al proceso de descongelamiento de tarifas. Con este nuevo escenario, los usuarios que retomen sus actividades el lunes se enfrentarán a estas nuevas tarifas, coincidiendo con el regreso masivo de vacaciones y la proximidad del inicio del año escolar.