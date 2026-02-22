Cambio de hora: Conoce cuándo debes atrasar tu reloj para el horario de invierno en Chile

En Chile, el horario de verano está a punto de finalizar, lo que implica que los habitantes deberán atrasar sus relojes en una hora para dar paso al horario de invierno.

El cambio de horario está regulado por el Decreto Supremo N°224, emitido el 13 de agosto de 2022, que establece las fechas específicas para el horario de verano. Actualmente, el país se encuentra en el huso horario de tres horas al oeste del meridiano de Greenwich (-3), que se aplica desde el primer sábado de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el primer sábado de abril de 2026.

De acuerdo con el decreto, el horario de invierno comenzará a regir a partir de las 24 horas del sábado 4 de abril de 2026. En esta fecha, que coincide con la celebración de Semana Santa, los relojes deberán atrasarse una hora, excepto en la región de Magallanes, que tiene un régimen horario diferente.

Es importante destacar que el actual decreto solo abarca hasta este próximo cambio de horario, por lo que será responsabilidad del futuro Gobierno de José Antonio Kast definir las normativas sobre el cambio de hora que se implementarán en los años siguientes.