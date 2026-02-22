Festival de Viña 2026: Gloria Estefan, Matteo Bocelli y humor en la primera noche del evento

Mañana, 22 de febrero, comienza la 65° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

La primera jornada del festival, que se llevará a cabo en la emblemática Quinta Vergara, contará con la actuación de destacados artistas. La cubano-estadounidense Gloria Estefan será la encargada de abrir el evento, regresando al festival tras su presentación en 1983 con Miami Sound Machine. Este regreso se produce en un momento significativo, ya que Estefan ha sido galardonada recientemente con el Grammy al Mejor Álbum Latino Tropical por su disco ‘Raíces’.

El humor en esta primera noche estará a cargo de Stefan Krammer, un conocido comediante que ha participado en el festival en tres ocasiones anteriores. Krammer, quien deberá ganarse al exigente público conocido como el ‘Monstruo’, llega tras una actuación criticada en la última Teletón, donde realizó una imitación de Cristian Castro.

La velada culminará con la presentación de Matteo Bocelli, el hijo del famoso tenor Andrea Bocelli. A sus 28 años, Matteo regresa a Viña del Mar tras haber cautivado al público chileno en la actuación de su padre hace dos años. En esta ocasión, presentará su propio repertorio y también formará parte del jurado del festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se desarrollará desde el 22 hasta el 27 de febrero, con transmisiones diarias que comenzarán a las 21:30 horas, justo después de Meganoticias Prime. El evento será transmitido en televisión abierta por Mega y Mega 2 (con lengua de señas), así como a través de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el festival estará disponible en vivo a través de Disney+.

Este festival es uno de los eventos musicales más esperados en la región, atrayendo a artistas y espectadores de diversas partes del mundo.