Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal: Más de 40 mil hogares sin luz tras el siniestro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este sábado Alerta Roja para la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que se estaba propagando cerca de áreas pobladas.

La alerta fue emitida en respuesta a la situación crítica del siniestro, conocido como Hacienda El Peñón 2, que ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Según el informe de Senapred, el incendio había consumido aproximadamente 1,5 hectáreas hasta las 16:15 horas, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Para combatir el fuego, se movilizaron tres brigadas de emergencia, un técnico especializado, una aeronave y un camión aljibe, además de la colaboración de voluntarios de Bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La rápida respuesta de los equipos de emergencia es crucial para controlar la situación y evitar que el incendio se extienda a áreas más pobladas.

Paralelamente, Puente Alto enfrenta un corte de suministro eléctrico que afecta a 40.274 hogares, según datos proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). Este corte se produjo alrededor de las 16:30 horas, complicando aún más la situación en la comuna.

Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo del incendio y la situación de los cortes de luz, mientras se mantienen los esfuerzos para extinguir las llamas y proteger a la población.