Senapred declara Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal que afecta a más de 40 mil personas sin luz

La tarde del sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja comunal para Puente Alto debido a un incendio forestal en desarrollo, conocido como “Hacienda El Peñón 2”, que ha consumido hasta el momento una hectárea de vegetación. La alerta fue emitida a las 16:00 horas tras el informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sobre el avance del siniestro, que se encuentra próximo a áreas pobladas, aunque hasta ahora no se han reportado daños a personas ni a viviendas.

Para hacer frente a esta emergencia, Conaf ha desplegado tres brigadas, un técnico especializado, una aeronave y un camión aljibe. Además, el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto está colaborando en las labores de contención del fuego. Las autoridades están realizando un monitoreo constante de la situación debido al riesgo de propagación del incendio.

En el contexto de esta emergencia, se han reportado interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a aproximadamente 40 mil clientes en Puente Alto, así como a más de dos mil en Pirque y alrededor de mil en San José de Maipo, comunas cercanas al área del incendio. Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan los esfuerzos para controlar el fuego.

En un hecho relacionado, se confirmó la muerte de dos mujeres en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, lo que ha generado un profundo pesar entre sus familiares, quienes han agradecido las muestras de apoyo y han solicitado privacidad durante este difícil momento.

