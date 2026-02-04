Diputados UDI piden la renuncia de ministra Carolina Arredondo por financiamiento a festival de cine erótico en Valparaíso

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, han solicitado la renuncia de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, tras la controversia generada por la asignación de $64.920.700 de fondos públicos para la realización de la muestra de cine erótico “Excéntrico Fest” en su edición de 2026.

Los parlamentarios han calificado esta decisión como “inaceptable”, argumentando que se trata de un “despilfarro de dineros públicos” que, según ellos, debería ser utilizado en otras áreas más prioritarias. En sus declaraciones, Benavente y Teao han expresado que “los impuestos de todos los chilenos no deben destinarse a exhibir cine porno” y han criticado la falta de respuestas de la ministra, acusándola de “silencio irresponsable” y de no demostrar liderazgo en la situación.

“Usted es el ícono de la indolencia y el despilfarro de recursos que podrían ir en ayuda de chilenos que, le aseguramos, prefieren una reconstrucción rápida, antes de ver cine porno que los disfrutarán usted y sus amigos progresistas”, manifestaron los diputados en su exigencia de renuncia inmediata.

La polémica ha llevado a que diputados de Renovación Nacional (RN) también presenten un reclamo ante la Contraloría, buscando una revisión del financiamiento del festival. En respuesta a las críticas, los organizadores de “Excéntrico” emitieron un comunicado en el que aclaran que la mayoría de las ediciones del evento han sido autogestionadas y que solo las ediciones 5° (2024) y 7° (2026) han recibido apoyo del Fondo Audiovisual, tras evaluaciones realizadas por especialistas externos.

Los organizadores también defendieron la relevancia cultural del festival, señalando que “diversas voces del mundo académico y las artes respaldan que la pornografía es un objeto de análisis, experimentación, investigación académica y de apreciación artística”. Además, mencionaron que existen más de 30 festivales similares a nivel mundial, como el “Festival de Cine Porno de Berlín” en Alemania y el “Festival Hump!” en Seattle, Estados Unidos, que contribuyen a diversificar las miradas sobre la sexualidad y las producciones culturales y artísticas relacionadas.

La controversia en torno a la asignación de fondos para el festival de cine erótico ha generado un intenso debate en el ámbito político y cultural en Chile, reflejando las tensiones entre diferentes visiones sobre el uso de recursos públicos y la libertad de expresión en el arte.