Fiebre de Baile llega a su gran final: descubre quién se llevará los 20 millones de pesos y un viaje

La sexta temporada de “Fiebre de Baile” culminará esta noche, 4 de febrero, en un evento especial que se llevará a cabo en el Movistar Arena, marcando el regreso del programa a la televisión tras 13 años de ausencia.

El cierre de esta temporada promete ser espectacular, con la participación de artistas populares como Zúmbale Primo y Kidd Voodoo, quienes animarán la velada. Durante la semana, el programa vivió momentos intensos, incluyendo la renuncia de Cony Capelli, una de las candidatas favoritas, quien decidió abandonar la competencia para priorizar su salud emocional. Capelli, conocida por su participación en “Gran Hermano”, expresó que su decisión fue difícil pero necesaria.

Los seis finalistas que competirán por el título son Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Camila Andrade, Cata Days y Princesa Alba. En contraste, Luis Jara Jr. fue el último eliminado del programa, quedándose a un paso de la gran final.

El ganador o ganadora de esta temporada no solo se llevará el reconocimiento del público, sino también un premio de 20 millones de pesos y un viaje para dos personas, cortesía de Masai Travel. A lo largo de sus temporadas, “Fiebre de Baile” ha visto a varios ganadores destacados, incluyendo a Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz.