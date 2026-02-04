Renuncia Marco Lavagna como director del INDEC en medio de controversia por medición de inflación en Argentina

Marco Lavagna ha renunciado a su cargo como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, en medio de una controversia relacionada con la medición de la inflación bajo el gobierno de Javier Milei.

La decisión de Lavagna se produce tras la negativa del gobierno de Milei a implementar nuevos parámetros sugeridos para la medición de la inflación, un tema que ha sido central en la administración del actual presidente. Durante su gestión, Milei ha logrado reducir la acelerada subida de precios que afectó al país en años anteriores. Según el diario La Nación, el nuevo índice de precios correspondiente a enero debe ser publicado antes del 10 de febrero, pero se espera que se realice sin las modificaciones propuestas por Lavagna.

“Visto esto, el Gobierno decidió posponer el cambio en una decisión casi infantil. La diferencia cuantitativa en el índice por las nuevas ponderaciones hubiera resultado poco relevante y, además, claramente explicable y justificable”, indicó La Nación, reflejando la frustración por la falta de cambios en la metodología de cálculo.

Lavagna, quien fue nombrado en su puesto durante la presidencia de Alberto Fernández, había mantenido su cargo bajo el mandato de Milei, a pesar de su relación cercana con Sergio Massa, exministro de economía. Durante su gestión, el INDEC continuó en un proceso de normalización y recuperación de su prestigio, que había comenzado durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), tras años de manipulación de datos por parte del Ejecutivo.

En un mensaje en redes sociales, Lavagna expresó: “Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre.”

La inflación en Argentina alcanzó en 2025 un 31,5%, la tasa más baja en ocho años, lo que indica una desaceleración en el crecimiento de precios por segundo año consecutivo. Esta cifra es notablemente inferior a los niveles de inflación de 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024. Según los registros del INDEC, la tasa anual de 2025 es la más baja desde 2017, cuando se registró un 24,8%.

Los pronósticos privados del Banco Central argentino sugieren que la inflación podría acumular un aumento del 20,1% en 2026, cifra que duplica la variación del 10,1% que el gobierno de Milei incluyó en el presupuesto para este año, aunque algunas proyecciones privadas mantienen un tono optimista sobre la situación económica.