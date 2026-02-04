Senador Juan Luis Castro (PS) afirma que el anhelo de coalición del presidente Boric es un deseo que ya no existe

El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), analizó la compleja situación actual del oficialismo en Chile, destacando las dificultades para formar una coalición unificada.

En una entrevista con Radio Duna, Castro fue cuestionado sobre la posible división irreversible de la izquierda chilena. Afirmó que, aunque existen diferencias significativas, especialmente con el Partido Comunista y el Frente Amplio, “nada es irremediable”. El senador reconoció que las discrepancias son marcadas, pero enfatizó que no se trata de un quiebre definitivo entre las fuerzas de izquierda.

Castro también se refirió al deseo del presidente Gabriel Boric de establecer una coalición oficialista, señalando que “el anhelo del presidente de tener una coalición es un anhelo que ya no fue”. Según el senador, esta aspiración fue relevante durante el inicio del gobierno, pero actualmente carece de sentido fuera del contexto gubernamental.

“El 11 de marzo, como todos los partidos, vamos a tomar caminos propios y veremos si podemos coincidir”, añadió Castro, quien subrayó la dificultad de pensar en una unidad que no ha logrado consolidarse.

El senador recordó que los socialistas se unieron al gobierno de Boric en un contexto de apoyo incondicional, especialmente tras el fracaso del proceso constituyente. Sin embargo, enfatizó que nunca se constituyeron como una coalición de gobierno unificada, lo que complica la situación actual del oficialismo.