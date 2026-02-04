Familia Piñera Morel paga 167 mil millones en impuestos por herencia del exmandatario Sebastián Piñera, un récord histórico en Chile

A casi dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, se ha revelado el monto que su familia deberá abonar en impuestos por la herencia recibida. Este pago se realizó el 3 de febrero en la Tesorería General de la República, coincidiendo con el plazo legal de dos años establecido para el cumplimiento de esta obligación tributaria tras el deceso del exmandatario.

La familia Piñera Morel, compuesta por su viuda Cecilia Morel y sus cuatro hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal, desembolsó aproximadamente 167 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 190 millones de dólares estadounidenses. Este monto se considera uno de los más altos en la historia del país en relación con herencias.

Dado que Sebastián Piñera no dejó testamento, la herencia se distribuye conforme a la legislación chilena, que otorga a la viuda el doble de lo que corresponde a cada hijo. Así, la herencia se divide en seis partes: dos para Cecilia Morel y una para cada uno de los cuatro hijos.

El patrimonio del exmandatario incluía participaciones en diversas empresas, como Latam Airlines, Chilevisión, Clínica Las Condes y Blanco y Negro. Además, sus herederos ya eran propietarios de Inversiones Odisea, que concentró una parte significativa de los fondos obtenidos de estas ventas. Al momento de su fallecimiento, Piñera poseía el 66,85% de Bancard Inversiones, que en su última declaración de patrimonio reportaba activos por más de 600 millones de dólares, con un valor de $417.332 millones en 2022.

Entre sus propiedades, se encontraba una oficina en El Golf 171 y un terreno en el lago Caburgua, en Pucón, adquirido en 1993. A través de Agrícola y Ganadera Los Corrales, Bancard también era propietario de terrenos en Bahía Coique. La magnitud de la herencia y el correspondiente pago de impuestos subrayan la relevancia económica y política que tuvo Sebastián Piñera en la historia reciente de Chile.