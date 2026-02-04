Boric inaugura el Hospital Dr. Leopoldo Ortega en Chile Chico, un avance histórico en salud para Aysén

El presidente Gabriel Boric inauguró el Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez en Chile Chico, una obra que responde a una necesidad histórica en salud.

Este martes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, lideró la ceremonia de inauguración del Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez, ubicado en la comuna de Chile Chico, como parte de su gira por la región de Aysén. La construcción de este nuevo recinto asistencial requirió una inversión cercana a los 39 millones de dólares y está diseñado para atender a más de 6 mil personas de la comuna y sus alrededores, en un contexto de aislamiento geográfico y limitaciones en el acceso a servicios de salud.

El hospital cuenta con una superficie aproximada de 5 mil metros cuadrados, que alberga siete camas de hospitalización, un pabellón quirúrgico, una sala de parto inminente, un servicio de urgencia y un área de atención ambulatoria con 24 box de atención. Además, el establecimiento incluye unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, servicios de imagenología, lavandería, farmacia y apoyo técnico.

El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, expresó su satisfacción por la inauguración de esta infraestructura, que calificó como “largamente esperada”. “Este hospital no solo es una infraestructura, sino que también representa dignidad, la presencia del Estado en nuestra comuna y, por supuesto, un avance importante de cada uno de nuestros vecinos”, afirmó.

Durante su discurso, el presidente Boric destacó la importancia de este nuevo hospital en la descentralización de la salud en la región. “Este hospital constituye una de las iniciativas de inversión pública en salud más relevantes de toda la región de Aysén, por su magnitud financiera, por su significado descentralizador territorial y social”, subrayó. Sin embargo, también reconoció que “aún queda mucho por hacer” en términos de atención médica, mencionando la necesidad de servicios como diálisis y ambulancias para sectores rurales.

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, también se pronunció sobre el impacto del nuevo centro de salud, señalando que representa un “hito que marca un antes y un después” en la atención sanitaria de la zona. “Pasamos de un recinto pequeño a un establecimiento mucho más grande y moderno, diseñado para responder mejor a las necesidades de cerca de cinco mil personas que viven en esta zona tan austral del país”, agregó.

El hospital lleva el nombre de Leopoldo Ortega Rodríguez (1922-2002), un médico cirujano titulado en la Universidad de Chile, quien fue médico tratante en la Casa de Socorros de Chile Chico. Además de su labor en salud, Ortega tuvo una destacada carrera política, siendo regidor, alcalde y diputado por la región de Aysén. Tras el golpe de Estado de 1973, fue forzado a exiliarse en Argelia y Mozambique, donde colaboró con los ministerios de Salud de ambos países.