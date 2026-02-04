Gonzalo Valenzuela y Chino Ríos se preparan para un explosivo combate de boxeo que promete millones y espectáculo

El anuncio de una pelea de boxeo entre el actor Gonzalo Valenzuela y el extenista Marcelo “Chino” Ríos ha captado la atención del público chileno, en un contexto donde este tipo de combates se han popularizado en otras partes del mundo, pero aún son poco comunes en el país.

La noticia fue revelada por el periodista Sergio Marabolí en el programa “Sígueme”, donde indicó que ambos personajes están en conversaciones para llevar a cabo el enfrentamiento en el Teatro Caupolicán. Según Marabolí, Valenzuela ha estado en contacto con los hermanos Aravena, propietarios del recinto, con la mediación de Carlos Cruzar, un excampeón mundial de boxeo.

La relación entre Valenzuela y Ríos se remonta a años atrás, ya que el extenista tuvo una relación sentimental con la hermana del actor. Esta conexión personal ha facilitado el acercamiento para organizar el combate. En caso de que se concrete la pelea, se estima que cada uno de los participantes podría recibir un premio de 30 millones de pesos, independientemente del resultado del enfrentamiento.

Es importante destacar que, aunque Ríos fue el número uno del mundo en el tenis, no cuenta con experiencia en artes marciales, mientras que Valenzuela ha estado involucrado en el boxeo desde 2016, cuando inauguró su propio gimnasio de boxeo. En una entrevista anterior, Valenzuela compartió que la idea de la pelea surgió de Ríos, quien le propuso el combate tras recordar una anécdota de su juventud: “El ‘Chino’ me dijo ‘mira me dijeron que eras bueno para los combos, ¿por qué no hacemos una pelea? Llenamos un estadio, primero nos hacemos mierda por redes sociales’”.

La expectativa por este evento ha crecido, especialmente considerando el interés que ha generado en el público y la posibilidad de que se convierta en un espectáculo significativo en el ámbito del entretenimiento en Chile.