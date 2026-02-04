Conductor de Turbus enfrentará control de detención tras fatal accidente en la Ruta 5 Sur que dejó dos muertos

Un accidente de autobús en la Ruta 5 Sur, en la región de la Araucanía, dejó más de 40 heridos y dos fallecidos, y su conductor será presentado a control de detención.

En la madrugada de este miércoles, un autobús de la empresa TurBus colisionó con un camión de carga que se encontraba detenido en la carretera, cerca de la ciudad de Pitrufquén. El impacto provocó que más de 40 pasajeros resultaran heridos y lamentablemente, dos personas perdieron la vida en el siniestro.

El Ministerio Público ha ordenado la detención del conductor del autobús, quien será presentado ante un juez para el control de detención. La fiscal jefe de Pitrufquén, Magna Gómez, indicó que se evaluará si se ampliará la detención o si se formalizará al conductor por su participación en el accidente.

Gómez explicó que, según la información preliminar, el camión estaba correctamente estacionado y contaba con la señalización adecuada. “Preliminarmente, con la información que tenemos hasta el minuto, el camión habría estado bien estacionado y con la debida señalización, por lo cual la responsabilidad del cuasidelito sería imputable al conductor del bus”, afirmó la fiscal.

El operativo de rescate y atención a los heridos ha sido llevado a cabo por Carabineros, quienes han trabajado intensamente desde el momento del accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon este trágico evento en una de las carreteras más transitadas del país.