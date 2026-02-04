Familia Piñera paga récord de impuestos por herencia de Sebastián Piñera, marcando un hito en la historia tributaria chilena

La familia del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció el 6 de febrero de 2024, cumplió con el pago del impuesto a la herencia antes de la fecha límite establecida por la ley.

Según información publicada por La Tercera, los herederos del exmandatario realizaron el pago del impuesto a la herencia en la Tesorería General de la República, cumpliendo con el plazo de dos años que la legislación chilena otorga para este trámite. El monto total del impuesto asciende a casi 2,4 millones de Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a aproximadamente $ 167 mil millones, o cerca de US$ 190 millones al tipo de cambio actual.

La herencia del expresidente Piñera se estima en alrededor de US$ 740 millones. Los herederos directos son su viuda, Cecilia Morel, y sus cuatro hijos: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. De acuerdo con la normativa vigente, la viuda tiene derecho a recibir el doble de lo que corresponde a cada uno de los hijos, lo que implica que la herencia se divide en seis partes: dos para Cecilia Morel y una para cada uno de los hijos.

A pesar de que la ley permite a los herederos pagar el impuesto en cuotas durante un plazo de hasta tres años, la familia Piñera Morel optó por realizar el pago total de inmediato. Tras presentar la declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (SII), el organismo determinó el monto correspondiente a cada heredero, y así se llevó a cabo el pago. En este contexto, Cecilia Morel consignó más de US$ 60 millones en impuestos, mientras que cada uno de sus hijos pagó poco más de US$ 30 millones.

Este pago se convierte en uno de los más altos registrados en la historia de Chile en relación a herencias, reflejando la magnitud de la fortuna del expresidente y la responsabilidad fiscal de sus herederos.