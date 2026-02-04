El joven sacerdote italiano Don Alberto Ravagnani deja el ministerio tras críticas por su contenido fitness y estilo de vida

Un joven sacerdote italiano, conocido como ‘Don’ Alberto Ravagnani, ha anunciado su decisión de dejar el ministerio sacerdotal, en medio de críticas por su contenido relacionado con el fitness.

Ravagnani, quien se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente durante la pandemia, comunicó su renuncia al Arzobispado de Milán, donde cesó de inmediato sus funciones como vicario en la parroquia de San Gottardo al Corso y como colaborador de la Pastoral Juvenil diocesana. Su popularidad se ha visto impulsada por su capacidad para atraer a miles de jóvenes a la Iglesia a través de sus dinámicos vídeos en plataformas digitales, donde ha acumulado más de medio millón de seguidores en total.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde cuenta con casi 200.000 seguidores y más de dos millones de “me gusta”, el sacerdote compartió su decisión con sus seguidores: “Hola a todos, me llamo don Alberto Ravagnani y soy sacerdote. He decidido dejar el ministerio sacerdotal”. Ravagnani explicó que su decisión responde a una búsqueda de coherencia con su vocación de “hacer el bien”, y aunque reconoció que las razones son “muchas y complejas”, se mostró consciente del impacto de su elección.

“Ahora, quizá sea incluso más libre y auténtico”, afirmó, dejando claro que aunque no ejercerá más como sacerdote, su compromiso con los valores que ha promovido se mantiene.

La controversia en torno a Ravagnani ha crecido en los últimos meses, especialmente por su enfoque en el fitness y su participación en colaboraciones publicitarias con marcas de suplementos deportivos. Su contenido, que incluye rutinas de gimnasio y consejos de salud, ha generado una polarización entre sus seguidores, que ven en él un ejemplo de la modernización de la imagen del clero, y sus detractores, que critican la mercantilización de su figura como sacerdote.

La renuncia de Ravagnani ha tenido un fuerte impacto en ‘Fraternità’, la asociación juvenil que fundó y que se había convertido en un referente de la pastoral moderna en Italia. A pesar de su salida del ministerio, Ravagnani ha intentado tranquilizar a sus seguidores, asegurando que su compromiso con los jóvenes de la asociación sigue siendo fuerte.