Pronóstico de lluvias en Santiago: comunas afectadas y condiciones climáticas para este miércoles 4 de febrero

El pronóstico del tiempo para Santiago este miércoles 4 de febrero anticipa la posibilidad de lluvias en sectores precordilleranos y cordilleranos, según el meteorólogo Gianfranco Marcone de Canal 13. Durante una intervención en el programa T13 AM, Marcone explicó que aunque hay probabilidades de precipitaciones, estas no serán generalizadas en toda la capital.

El meteorólogo indicó que se espera un aumento de la nubosidad en la tarde, debido al desplazamiento de nubes desde la cordillera hacia la ciudad. “Durante la tarde va a estar el cielo más nuboso. Es decir, se van a descolgar nubes desde la cordillera hacia la capital y ahí está la posibilidad, pero solo por ahora en precordillera y en alta cordillera, de tener chubascos. Derechamente chubascos, no gotas, chubascos. Es decir, aislados, pero chubascos”, precisó Marcone.

En cuanto a las áreas urbanas del oriente de Santiago, el especialista aclaró que las precipitaciones serían mínimas. “Si nos vamos al sector oriente, que hablamos ya del radio urbano, pero la parte alta de Peñalolén, de La Reina, Puente Alto, La Florida, Lo Barnechea, quizás la parte alta de Colina, gotas. Ahí más que gotas, no. Solamente una que otra gotilla por ahí, que no debería mover el registro de los pluviómetros”, agregó.

Para el centro de Santiago, Marcone fue claro al afirmar que no se esperan lluvias: “Todo indica que no”, aunque advirtió que estos fenómenos pueden ser impredecibles. También mencionó la posibilidad de tormentas eléctricas en zonas cordilleranas, aunque indicó que no deberían afectar a la ciudad.

Por su parte, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, señaló que existe la posibilidad de que las precipitaciones alcancen algunas comunas del Gran Santiago, como Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Reina, La Florida, Puente Alto y Pirque. Sepúlveda destacó que las lluvias serían débiles y aisladas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que Santiago alcance una máxima de 28ºC este miércoles, con un aumento hacia el fin de semana, donde se prevén 31°C el viernes y hasta 32°C el sábado. Este clima estival se caracteriza por la nubosidad variable y condiciones típicas de la temporada.