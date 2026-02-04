Senador Francisco Chahuán representa a América Latina en la 179ª sesión del Comité de Derechos Humanos de la UIP en Ginebra

El senador Francisco Chahuán representa a América Latina en la 179ª sesión del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Ginebra, Suiza.

Durante esta sesión, el Comité está analizando casos de presuntas violaciones a los derechos humanos que afectan a parlamentarios de 47 países de diversas regiones del mundo. Este organismo, que cuenta con casi cinco décadas de trayectoria, es el único mecanismo internacional especializado en la protección de legisladores que han sido víctimas de abusos, persecuciones o ataques.

Chahuán explicó que los casos más comunes que se revisan incluyen la suspensión o pérdida indebida del mandato parlamentario, restricciones a la libertad de expresión, negación de juicios justos y obstáculos al funcionamiento autónomo de los parlamentos. En 2025, el Comité analizó situaciones que afectaron a 1.027 parlamentarios de 58 países, una cifra que marca un récord en los 49 años de existencia de esta instancia humanitaria.

En la primera sesión del año 2026, que se llevó a cabo en febrero, se realizaron ocho reuniones formales donde se estudiaron casos de diversas regiones, incluyendo Africa subsahariana, Medio Oriente, Europa, Asia y América Latina. En esta última, se revisaron situaciones de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela.

El senador Chahuán detalló que el trabajo del Comité se basa en informes elaborados por la Secretaría, que incluyen la identificación de los derechos vulnerados, un resumen ejecutivo del caso, seguimiento actualizado, contexto político y judicial del país involucrado, así como un análisis del marco jurídico nacional e internacional.

Los miembros del Comité deliberan como un órgano cuasi judicial y acuerdan acciones concretas, que pueden incluir solicitudes de información a los Estados, recomendaciones institucionales o llamados a garantizar juicios justos y el pleno ejercicio del mandato parlamentario.

Tras las sesiones en Ginebra, la Secretaría elaborará resoluciones para cada caso, que serán revisadas por el Comité el 18 de febrero. Una vez aprobadas, estas resoluciones serán enviadas al Consejo Directivo de la UIP para su validación final. El Comité está compuesto por 10 miembros de todo el mundo, quienes actúan a título personal y son seleccionados por su competencia y compromiso con los derechos humanos. El senador Chahuán es el único representante latinoamericano en esta instancia.