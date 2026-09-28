Profesionales chilenos siguen abiertos a nuevas oportunidades, pero la cautela comienza a influir en las decisiones de carrera

La inestabilidad del panorama económico ha llevado al 60% de los profesionales a adoptar un enfoque más cauteloso al evaluar oportunidades laborales, según encuesta de Robert Half. Aunque más de la mitad de los profesionales planea buscar un nuevo empleo en los próximos seis meses, la prioridad sigue siendo la seguridad y la estabilidad al analizar las oportunidades. De hecho, un 88% considera que la estabilidad laboral como un factor decisivo en sus decisiones profesionales, repartido entre un 44% que la considera extremadamente importante y otro 44% que la cataloga como muy importante.

“Cuando un profesional es más cauteloso, simplemente publicar una oferta de empleo ya no es suficiente. El empleador debe responder a la pregunta que subyace a esta decisión: ¿Por qué vale la pena asumir un cambio en este momento?. Esto requiere transparencia sobre la situación actual de la empresa, claridad sobre el puesto y una conversación más constructiva sobre los avances y las perspectivas de crecimiento”, dijo Caio Arnaes, director asociado de Robert Half.

Aunque los profesionales están actuando con mayor cautela, esto no significa que hayan dejado de considerar nuevas oportunidades. De hecho, un 54% planea buscar un nuevo empleo en los próximos seis meses. En este contexto, comunicar una propuesta de valor clara, atractiva y alineada con las prioridades de los profesionales será clave para atraer talento en un escenario donde la estabilidad y la seguridad tienen cada vez más peso en las decisiones de carrera.

“El desafío para las empresas no es simplemente encontrar personas dispuestas a cambiar de empleo, sino entender qué haría que los profesionales cualificados se sintieran seguros para dar ese paso. En un contexto más conservador, la calidad de la conversación durante el proceso de selección adquiere un peso significativo. Cuanta más claridad ofrezca la organización, menor será la percepción de riesgo asociada al cambio”, agregó Arnaes.