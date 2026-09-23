Convivencia entre generaciones en las empresas: Positiva para la mayoría, prioridad para pocas

Según una encuesta realizada por Robert Half, consultora global de soluciones en talento y consultoría empresarial, un 53% de los profesionales evalúa favorablemente la convivencia entre distintas generaciones dentro de su equipo o empresa, destacando el intercambio de conocimientos que puede darse entre personas en distintas etapas de carrera.

Aunque la convivencia intergeneracional forma parte de la realidad de muchas organizaciones, no todas gestionan el tema con el mismo nivel de prioridad. Los resultados muestran que las empresas se encuentran en distintas etapas al abordar este tema.

Un 19% de los encuestados afirma que la convivencia entre generaciones es una prioridad y su organización ya cuenta con acciones o políticas concretas para gestionarla. Otro 12% señala que el tema está siendo discutido, aunque todavía sin iniciativas estructuradas. En contraste, un 18% reconoce que se trata de un desafío relevante, pero que hoy no figura entre sus prioridades, mientras que un 31% indica que el tema no está en el radar de la empresa.

Una convivencia mayoritariamente positiva

Más de la mitad de los consultados considera que la convivencia entre distintas generaciones es positiva gracias al intercambio de conocimientos que se produce dentro de los equipos. Aun así, no todos experimentan esta realidad de la misma manera.

Un 16% menciona choques de valores o formas de trabajar, mientras que un 10% observa que los más jóvenes tienden a cuestionar estructuras jerárquicas tradicionales. Por otro lado, un 12% considera que estas diferencias no tienen un impacto relevante en la dinámica laboral.

“Las diferencias en expectativas laborales, prioridades profesionales o estilos de comunicación suelen estar más relacionadas con el momento de carrera de cada profesional que con su generación. Cuando existe una gestión adecuada, las distintas experiencias pueden complementarse y aportar valor al trabajo de los equipos”, afirma Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile.

Distintas experiencias, una misma organización

Según Arnaes, la presencia de profesionales en distintas etapas de carrera representa una oportunidad para las organizaciones cuando existe una gestión adecuada.

“Las organizaciones reúnen cada vez más personas con experiencias y conocimientos adquiridos en distintas etapas de su vida profesional. Las empresas pueden crear espacios de colaboración donde distintas experiencias se complementen y aporten miradas diferentes a los desafíos del negocio. Esto favorece la innovación, enriquece la toma de decisiones y contribuye a construir equipos más preparados para responder a las necesidades de las organizaciones”, concluyó.