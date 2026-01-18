León Murillo defiende su humor político en Olmué tras tensiones: “Tengo un punto de vista y posición clara”

La noche del sábado en el Festival del Huaso de Olmué fue escenario de presentaciones musicales destacadas, incluyendo a Américo y Gepe, así como la actuación del humorista León Murillo, quien generó reacciones mixtas entre el público. Durante su rutina, Murillo hizo referencia al presidente electo José Antonio Kast, lo que provocó pifias en el auditorio, reflejando la tensión política del momento.

A pesar de las reacciones adversas, el comediante logró conectar con la mayoría de la audiencia, recibiendo aplausos al finalizar su actuación. En una conferencia de prensa posterior, Murillo comentó sobre la experiencia, señalando que “hubo gente que ciertas ideas no le parecieron afines, que no le parecieron simpáticas. Y que tenían que ver también con la política. Y eso está muy bien”. El humorista, conocido por su estilo de comedia que aborda temas de actualidad, defendió su enfoque, afirmando que “cuando uno abraza esta forma de hacer humor, y es la única forma que yo sé hacer”.

Murillo también destacó que, a pesar de las críticas, la gran mayoría del público disfrutó de su actuación, indicando que “90, 90 y tanto por ciento de la gente… tanto así que yo me fui y quisieron que volviese”. Enfatizó que su estilo de comedia implica asumir riesgos al expresar un punto de vista, afirmando: “tengo punto de vista, tengo posición política, tengo mi sentido crítico, tengo un juicio. Tengo boca, tengo lengua, tengo verbo y lo ocupo”.

El Festival del Huaso de Olmué, que se celebra anualmente en la localidad de Olmué, es conocido por su variada oferta de espectáculos que incluyen música y humor, atrayendo a un amplio público que disfruta de la cultura chilena.