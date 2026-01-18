Kast llama a la unidad y a dejar la política de lado ante la emergencia por incendios en Ñuble y Biobío

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció este domingo 18 de enero sobre la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, donde miles de personas han sido evacuadas y trasladadas a albergues.

A través de su cuenta en la red social X, Kast hizo un llamado a centrar los esfuerzos en el combate de los incendios y en la asistencia a los damnificados. “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, afirmó el futuro mandatario. Además, enfatizó que “no hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

La declaración de Kast se produce en un contexto donde se están combatiendo 24 incendios en diversas localidades del país, siendo Ñuble y Biobío las más afectadas. Según el balance del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), se han reportado 19 personas lesionadas y 15 fallecidos a causa de esta crisis. En particular, la región del Biobío ha sido severamente impactada, con un estado de catástrofe declarado y más de 8.000 hectáreas consumidas por el fuego, así como cientos de viviendas destruidas.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comparó la situación actual con desastres anteriores, afirmando que “esto es más fuerte que el terremoto”, en referencia a la magnitud de los daños y la respuesta necesaria para enfrentar la emergencia.

El Gobierno ha estado realizando un seguimiento constante de la situación, y se espera que las autoridades continúen trabajando en la contención de los incendios y en la asistencia a las comunidades afectadas. La situación sigue siendo crítica, y se prevé que las labores de extinción y recuperación se prolonguen en los próximos días.