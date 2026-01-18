Kast urge a priorizar la lucha contra incendios en Ñuble y Bío Bío, rechazando la politización de la emergencia

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, instó a centrar los esfuerzos en combatir los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Bío Bío, evitando disputas políticas en medio de la crisis.

Este domingo, Kast utilizó la red social X para hacer un llamado a la acción, afirmando: “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”. Además, subrayó que “no hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

Los incendios han tenido un impacto devastador, con un balance oficial que reporta hasta 15 fallecidos y numerosos heridos. Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cerca de 5 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas en estas regiones.

En respuesta a la situación, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Catástrofe para Ñuble y Bío Bío, lo que permite a las autoridades implementar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia. Durante la jornada, se anunció que se establecerá un toque de queda, aunque aún no se han precisado los horarios y las áreas afectadas por esta medida.

Las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios y en la asistencia a las comunidades afectadas, mientras la situación sigue evolucionando.