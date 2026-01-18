Estados Unidos se une a Chile en la lucha contra incendios forestales con donación y apoyo en regiones afectadas

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, anunció que su país brindará apoyo a Chile para enfrentar los devastadores incendios forestales que han afectado las regiones de Ñuble y Biobío, donde se ha confirmado la muerte de 16 personas. Judd, a través de su cuenta de X, indicó que recibió instrucciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para ofrecer una donación de asistencia. “El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, afirmó el embajador, quien también destacó que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

El anuncio se produce en un contexto crítico, ya que el presidente Gabriel Boric y varios de sus ministros se dirigen a las zonas afectadas para evaluar la situación. Boric partió desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) hacia la Región del Biobío, donde se espera que se reúna con autoridades locales y personal de diversas instituciones, incluyendo Senapred, Carabineros, Conaf y la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladó a la Región del Ñuble para coordinar esfuerzos desde Chillán, en el marco del Estado de Catástrofe declarado en ambas regiones debido a la emergencia. En las próximas horas, se espera que se confirmen los horarios y sectores que estarán bajo toque de queda.

En medio de esta crisis, Claudia Altamirano, hija de una de las víctimas del incendio en Lirquén, relató que recibió una llamada informándole sobre un mensaje de WhatsApp relacionado con la tragedia. Además, se encontraron un machete y un hacha quebrada junto a restos biológicos cerca de una pared manchada con sangre, lo que ha generado preocupación sobre la naturaleza de los incidentes.

La fiscal regional, Nayalet Mansilla, aseguró que hasta el momento no hay investigaciones que indiquen intencionalidad en los incendios en Ñuble. En otro ámbito, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones del Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares.

Finalmente, la Comisión para el Mercado Financiero ha otorgado el visto bueno final a una entidad que comenzará a operar en un año, con herramientas para identificar territorios con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.