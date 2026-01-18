TVN rompe barreras de género: mujeres lideran con éxito el Festival de Olmué 2026, marcando un hito en la televisión chilena

En un hito sin precedentes para la televisión chilena, el Festival de Olmué es liderado por un equipo completamente femenino, marcando un avance significativo en la representación de género en la industria.

El evento, uno de los más destacados del país, cuenta con un equipo directivo compuesto por mujeres que han tomado las riendas de las decisiones creativas y editoriales. Catalina Yudin, subgerente de Planificación; Rocío Marín, productora ejecutiva; Karin Díaz, directora general; Valentina Becerra, editora de contenidos; y las directoras asistentes Francisca Bustamante y Nicole Castro, son las responsables de la exitosa realización del festival, que ha logrado altos índices de sintonía en cada jornada.

Rocío Marín, quien ocupa el cargo de productora ejecutiva, enfatiza la importancia del talento y profesionalismo en su equipo, afirmando: “El 90% de las jefaturas de mi equipo son mujeres, lo que me parece una coincidencia bonita, pero no están aquí por su género: están aquí porque son las más capacitadas para esta pega”. Marín destaca que TVN, como televisión pública, se compromete a abrir oportunidades y valorar el talento sin distinciones de género, permitiendo que equipos diversos ocupen los espacios que merecen.

Karin Díaz, directora general, resalta el valor del trabajo colaborativo y la importancia de este momento para las mujeres en la industria. “Es un orgullo y una alegría tremenda poder trabajar en un equipo tan femenino. Somos parte de una generación de cambio donde también nos encargamos de abrir puertas a las que vienen”, comenta Díaz. Por su parte, Valentina Becerra añade que el ambiente laboral es positivo y que la confianza entre las integrantes del equipo facilita el trabajo: “Trabajar en este equipo liderado por mujeres hace que todo sea más fácil. Hay mucho respeto y talento”.

El profesionalismo de estas mujeres no solo se ha visto en el Festival de Olmué, sino que varias de ellas han tenido roles clave en otros eventos televisivos importantes, como el Festival de Viña del Mar, donde Karin Díaz fue la primera mujer en dirigir el certamen.

Desde el escenario del Patagual, la conducción del festival también ha elogiado el liderazgo femenino. María Luisa Godoy, una de las animadoras, expresó su admiración por el equipo: “Es un agrado trabajar con estas grandes profesionales que me entregan mucha seguridad a la hora de salir a escena”. Su compañero, Eduardo Fuentes, también destacó la singularidad del liderazgo femenino en un medio tradicionalmente machista, afirmando que “es reconfortante notar que no hay diferencias ni menoscabo por género”.

Este avance en la representación femenina en la televisión chilena no solo refleja un cambio en la industria, sino que también establece un precedente para futuras generaciones de mujeres en el medio.