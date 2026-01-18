Incendios forestales en Biobío y Ñuble dejan 16 muertos y devastan comunidades, el Gobierno declara estado de catástrofe

Este domingo, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, anunció que los incendios forestales en la Región del Biobío han dejado un total de 14 fallecidos, según la confirmación de la subprefecta de la PDI, Claudia Chamorro. Vera, visiblemente conmovido, expresó: “A las 11 de la mañana, ella confirmó que habría 14 fallecidos que se distribuyeron en tres sectores: Punta de Parra, GeoChile y Ríos de Chile”. El alcalde extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, describiéndolos como “14 patriotas, 14 héroes que han partido hoy día al encuentro con Dios”.

La situación es crítica, ya que Vera advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar debido a la dificultad de acceso a algunas áreas afectadas. “Hay lugares donde no hemos podido llegar. La PDI necesita apoyo para desplazarse”, comentó entre lágrimas. El alcalde también subrayó la gravedad de la situación en el sector rural, donde se estima que 600 familias residen en localidades como San José, El Espino y el sector de Tomé.

Por su parte, el Gobierno ha actualizado el balance de la emergencia, informando que los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble han dejado un total de 16 víctimas fatales, lo que marca uno de los episodios más trágicos desde el inicio de esta crisis, que comenzó la tarde del sábado. El estado de catástrofe se mantiene vigente en ambas regiones debido a los múltiples focos de incendios que se iniciaron a las 16 horas del sábado.

En menos de 24 horas, las llamas han arrasado más de 5.000 hectáreas y destruido al menos 253 viviendas. Penco es uno de los sectores más afectados, donde se han perdido casas, locales comerciales e industrias. Además, en la localidad vecina de Punta de Parra, en Tomé, se ha reportado que el 80% de las viviendas han sido destruidas, incluyendo una escuela que había sido inaugurada el año pasado.

La emergencia continúa en desarrollo, mientras las autoridades trabajan arduamente para contener los incendios y brindar asistencia a las familias que han sido impactadas por esta tragedia.