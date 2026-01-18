Toque de queda en comunas del Biobío por incendios forestales: horarios y sectores afectados este domingo

El toque de queda se implementará en varias comunas de las regiones de Biobío y Ñuble debido a los incendios forestales que afectan la zona.

La Jefatura de Defensa Nacional del Biobío (Jedena), bajo el mando del contraalmirante Edgardo Acevedo, ha confirmado que este domingo se aplicará un toque de queda en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del lunes. En la localidad de Lirquén, que forma parte de Penco, se ha decidido establecer un toque de queda total a partir de las 19:00 horas hasta nuevo aviso.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha aclarado que no se aplicará esta medida en la Región del Ñuble. Durante la presentación de la medida, se indicó que “durante el horario señalado, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular”, salvo para el personal de servicios esenciales como Bomberos, Conaf, Senapred, y otros organismos que estén involucrados en el control de la situación. Las personas que necesiten movilizarse por razones de emergencia podrán solicitar un salvoconducto.

El documento emitido por la Jedena advierte que quienes infrinjan las disposiciones del toque de queda enfrentarán las acciones legales correspondientes por parte de las autoridades policiales.

En un contexto relacionado, Claudia Altamirano, hija de una víctima de los incendios en Lirquén, compartió su experiencia tras recibir una llamada que la alertó sobre un mensaje en WhatsApp. En la escena se encontraron un machete y un hacha quebrada junto a restos biológicos, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Por su parte, la fiscal regional Nayalet Mansilla ha declarado que en Ñuble no se ha encontrado evidencia de intencionalidad en los incendios. En el ámbito político, Claudio Arqueros, director de la Fundación Jaime Guzmán, ha advertido sobre los riesgos que enfrenta el proyecto político de Kast si se rodea de las mismas figuras de siempre.

Finalmente, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares. Además, la Comisión para el Mercado Financiero ha otorgado el visto bueno final a una entidad que comenzará a operar en un año, con el objetivo de identificar áreas con mayor riesgo de incendios forestales.