Boric confirma 18 fallecidos por incendios forestales y advierte que la cifra podría seguir aumentando en las próximas horas

El presidente Gabriel Boric actualizó la situación de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, confirmando un aumento en el número de víctimas fatales.

Durante una serie de reuniones con autoridades locales en la Región del Biobío, Boric informó que la cifra de fallecidos ha ascendido a 18, con la posibilidad de que este número continúe incrementándose. “Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar”, declaró el mandatario.

En cuanto a los daños materiales, el presidente indicó que, según un conteo preliminar, alrededor de 300 viviendas han sido destruidas en la región del Biobío, aunque anticipó que la cifra real podría superar las mil. “Eso se queda muy corto. De seguro van a ser más de mil”, advirtió Boric.

Para mejorar la coordinación de las labores gubernamentales en las regiones afectadas, el presidente designó a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, como enlaces permanentes en la región de Ñuble. En el caso del Biobío, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, asumirán funciones similares. Boric explicó que el objetivo es mantener una comunicación constante con los alcaldes y autoridades locales para obtener información precisa y acelerar la respuesta ante la emergencia.

Claudia Altamirano, hija de una de las víctimas del incendio en Lirquén, relató que recibió una llamada informándole sobre un mensaje de WhatsApp relacionado con la tragedia. Además, se encontraron un machete y un hacha quebrada junto a restos biológicos en la escena, lo que ha generado preocupación sobre las circunstancias de los incidentes.

Por su parte, Claudio Arqueros, director de la Fundación Jaime Guzmán, advirtió que si el político José Antonio Kast convoca a figuras conocidas, su proyecto podría enfrentar serios riesgos. En el ámbito judicial, la fiscal regional Nayalet Mansilla aseguró que en Ñuble no se ha encontrado evidencia de intencionalidad en los incendios.

Finalmente, se anunció que la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se llevará a cabo el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares. Además, la Comisión para el Mercado Financiero ha otorgado el visto bueno final a una entidad que comenzará a operar en un año, con el objetivo de identificar territorios con mayor riesgo de incendios forestales.