Alexis Sánchez se pierde otro partido crucial por lesión y deja al Sevilla en una situación crítica en La Liga

Las lesiones continúan afectando al Sevilla, que no podrá contar con Alexis Sánchez para su próximo partido en La Liga.

El delantero chileno de 37 años ha sido oficialmente descartado para el encuentro que el Sevilla disputará este lunes contra el Elche, correspondiente a la fecha 20 del campeonato español. La decisión se produce tras una serie de molestias físicas que han mantenido en vilo al cuerpo técnico del club andaluz, liderado por Matías Almeyda, quien busca alinear a sus mejores jugadores en un momento crítico de la temporada.

Sánchez sufrió una lesión en un entrenamiento el pasado viernes, lo que le impidió participar en la práctica del equipo este domingo. Según Almeyda, “Alexis tiene un golpe en la zona desde hace una semana y media; jugó un rato en la derrota ante Celta, sufrió un golpe en esa misma zona y ese golpe le ocasionó una rotura de fibras pequeña y no, no estará mañana”. Esta situación se agrava para el Sevilla, que ha acumulado tres derrotas consecutivas ante Real Madrid, Levante y Celta de Vigo, y se encuentra a solo un punto de la zona de descenso.

La ausencia de Sánchez se suma a la de otros jugadores clave, como César Azpilicueta, Vargas y Alfon, quienes también se perderán el partido por lesiones. Además, Marcao no podrá jugar debido a una sanción. En este contexto, el Sevilla enfrenta una presión creciente, ya que el rendimiento del equipo ha sido objeto de críticas y el futuro de Almeyda como entrenador podría estar en juego si no logra revertir la situación en la tabla.

El Sevilla, que necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona de riesgo, se prepara para un duelo crucial contra el Elche, donde la falta de efectivos podría complicar aún más sus aspiraciones en la liga.