Senadores aprueban penas de hasta 5 años por introducir plagas vegetales y enfermedades animales al país

La Comisión de Constitución del Senado chileno ha aprobado un proyecto que sanciona la introducción ilícita de enfermedades animales y plagas vegetales al país.

El proyecto, que modifica el Código Penal en relación con la internación de enfermedades animales y plagas vegetales, está listo para ser votado por la Sala del Senado. Esta decisión se produce tras la aprobación de una disposición que establece sanciones para quienes realicen estas acciones ilegales.

Este tema fue previamente analizado por la Comisión de Agricultura, que remitió el proyecto a la Comisión de Constitución para evaluar el artículo 290 del Código Penal, que aborda la internación de plagas.

La nueva norma establece que “el que introduzca ilícitamente al territorio nacional, mediante carga, mercancía o bienes destinados a la comercialización o distribución, una enfermedad animal o plaga vegetal, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”, lo que implica una condena de entre 541 días y 5 años de prisión.

La iniciativa fue impulsada por el senador José Pilo Durana, junto a las senadoras Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, así como el senador Juan Castro Prieto. Este avance legislativo busca fortalecer la protección del sector agrícola y ganadero en Chile, ante el riesgo que representan las enfermedades y plagas para la producción nacional.