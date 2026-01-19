Tragedia ferroviaria en España: 39 muertos y más de 100 heridos tras choque de trenes en Córdoba

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de un centenar han resultado heridas tras un grave accidente ferroviario en el sur de España, donde dos trenes de pasajeros colisionaron el domingo por la tarde.

El siniestro tuvo lugar a las 19:39 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga con destino a Madrid y transportaba a 317 pasajeros, descarriló sus tres últimos vagones. Estos vagones invadieron la vía contigua, impactando contra un tren Alvia de Renfe que se dirigía a Huelva. Como resultado del choque, dos vagones fueron lanzados por un terraplén de aproximadamente cuatro metros.

Según el último informe de las autoridades, 48 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 12 están en estado grave, incluyendo a un menor. En total, 122 pasajeros recibieron atención médica, y 74 de ellos ya han sido dados de alta. Las autoridades han advertido que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el accidente como “raro y difícil de explicar”, dado que el tren Iryo había sido revisado hace solo cuatro días y fue fabricado en 2022. Además, el accidente ocurrió en un tramo recto de la línea Madrid-Sevilla, cuya infraestructura había sido renovada recientemente con una inversión cercana a los 700 millones de euros. La investigación para determinar las causas del choque ya ha comenzado.

Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a diversas unidades, están trabajando en el dispositivo de emergencia tras el accidente, que ha sido calificado como el cuarto más grave en la historia ferroviaria de España, solo superado por tragedias como la de Torre del Bierzo en 1944 y el accidente de Santiago de Compostela en 2013.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda y se ha trasladado a la zona del accidente para evaluar la situación. Desde el Ejecutivo se ha asegurado que se mantiene la coordinación con los servicios de emergencia para asistir a los afectados. Asimismo, los reyes Felipe VI y Letizia han expresado su preocupación por la tragedia y han enviado sus condolencias a las familias de las víctimas.

A raíz del accidente, se prevé que más de 200 trenes se vean afectados este lunes debido a la suspensión de la circulación en las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.