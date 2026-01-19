António José Seguro y André Ventura, protagonistas del balotaje presidencial en Portugal, enfrentan un crucial duelo electoral el 8 de febrero

El exministro António José Seguro se posiciona como el candidato más votado en las elecciones presidenciales de Portugal, avanzando a la segunda vuelta programada para el 8 de febrero. Con el 99,02% de los votos contabilizados, Seguro, representante del Partido Socialista, obtuvo un 31,04% de los sufragios, superando al líder de la extrema derecha, André Ventura, quien alcanzó el 23,61%.

Más de 11 millones de ciudadanos portugueses estaban llamados a votar, incluyendo a más de 1,7 millones que residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha ocupado la presidencia durante una década. La campaña de Seguro ha estado marcada por su firme defensa de la sanidad pública, un tema que resuena profundamente entre los votantes, especialmente tras recientes incidentes que han puesto en evidencia las deficiencias del Sistema Nacional de Salud.

A sus 64 años, Seguro ha tenido una carrera política notable, habiendo sido secretario general del Partido Socialista y ocupando varios cargos en el gobierno, incluyendo el de ministro adjunto del primer ministro durante los mandatos de António Guterres. Su trayectoria incluye también un paso por el Parlamento Europeo, donde fue eurodiputado y crítico de la integración europea.

Durante su campaña, Seguro ha intentado conectar con los votantes, mostrando un lado más cercano y accesible, incluso participando en actividades lúdicas con sus simpatizantes. A pesar de su apoyo del PS, ha enfatizado su independencia, afirmando que su candidatura es “suprapartidista”. En sus intervenciones, ha destacado la importancia de abordar de inmediato los problemas de salud pública, afirmando que “no hay milagros pero sí respuestas inmediatas que deben tomarse”.

Por su parte, André Ventura, quien ha logrado consolidar a su partido Chega como la principal fuerza de oposición en el Parlamento, se presenta como un candidato disruptivo. Ventura ha criticado la gestión del actual presidente y ha propuesto un papel más activo para la presidencia, a pesar de que sus propuestas a menudo exceden las funciones tradicionales del cargo. Su enfoque ha sido el de un candidato populista, buscando atraer a un electorado más amplio, especialmente de centro y derecha, en la segunda vuelta.

La contienda electoral refleja un panorama político en el que la izquierda, representada por Seguro, busca reafirmar su relevancia tras varios reveses, mientras que la extrema derecha, con Ventura a la cabeza, intenta consolidar su posición en el sistema político portugués. La segunda vuelta se anticipa como un momento crucial para ambos candidatos, con implicaciones significativas para el futuro político de Portugal.